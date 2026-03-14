Haberler

Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda radar sistemine İHA saldırısı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuveyt Sivil Havacılık Kurumu, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na yönelik insansız hava aracı saldırısında radar sisteminin hedef alındığını açıkladı. Olayda can kaybı yaşanmadı, saldırının ardından incelemeler başlatıldı.

İran'ın ABD ve İsrail'e yönelik saldırılara karşı misillemelerini sürdürmesiyle birlikte Körfez bölgesindeki gerilim tırmanmayı sürdürüyor. Kuveyt Sivil Havacılık Kurumu, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın insansız hava aracı ile hedef alındığını açıkladı. Yetkililer, çok sayıda İHA'nın kullanıldığı saldırıda özellikle havalimanında bulunan radar sisteminin hedef alındığını belirtti. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirilirken, krizin başlangıcından bu yana yürürlükte olan acil durum yönetmelikleri sayesinde durumun kısa sürede kontrol altına alındığı ifade edildi.

Öte yandan yetkililer, saldırının altyapıda yol açmış olabileceği hasarın belirlenmesi amacıyla kapsamlı inceleme ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

