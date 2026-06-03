Kuveyt Havalimanı terminali İran saldırısında hasar gördü

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Saud Abdulaziz El-Otaibi, İran saldırısı sonucu Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki yolcu terminalinde ciddi hasar meydana geldiğini, yaralananlar olduğunu ifade etti.

Kuveyt Savunma Bakanlığı, İran'ın gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Saud Abdulaziz El-Otaibi açıklamasında, İran'ın Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki yolcu terminaline (T1) insansız hava aracı ile saldırdığını, terminal binasında ciddi hasar meydana geldiğini ve yaralılar olduğunu ifade etti. El-Otaibi, yaralıların gerekli tıbbi müdahaleyi gördüğünü aktardı. Al-Otaibi, Kuveyt Silahlı Kuvvetlerinin ilgili yetkililerle koordineli bir şekilde durumu izlediğini vurguladı.

Havalimanında uçuşlar durduruldu

Kuveyt Genel Sivil Havacılık Otoritesi havalimanında uçuşların askıya alındığını, uçuşların ikinci bir duyuruya kadar alternatif havaalanlarına yönlendirileceğini açıkladı. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı