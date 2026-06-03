Haberler

Kuveyt Havalimanı terminali İran saldırısında hasar gördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuveyt Savunma Bakanlığı, İran'ın insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda Kuveyt Uluslararası Havalimanı yolcu terminalinin ciddi hasar aldığını ve yaralılar olduğunu açıkladı. Havalimanında uçuşlar durduruldu.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Saud Abdulaziz El-Otaibi, İran saldırısı sonucu Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki yolcu terminalinde ciddi hasar meydana geldiğini, yaralananlar olduğunu ifade etti.

Kuveyt Savunma Bakanlığı, İran'ın gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Saud Abdulaziz El-Otaibi açıklamasında, İran'ın Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki yolcu terminaline (T1) insansız hava aracı ile saldırdığını, terminal binasında ciddi hasar meydana geldiğini ve yaralılar olduğunu ifade etti. El-Otaibi, yaralıların gerekli tıbbi müdahaleyi gördüğünü aktardı. Al-Otaibi, Kuveyt Silahlı Kuvvetlerinin ilgili yetkililerle koordineli bir şekilde durumu izlediğini vurguladı.

Havalimanında uçuşlar durduruldu

Kuveyt Genel Sivil Havacılık Otoritesi havalimanında uçuşların askıya alındığını, uçuşların ikinci bir duyuruya kadar alternatif havaalanlarına yönlendirileceğini açıkladı. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Reha Muhtar hayatını kaybetti

Reha Muhtar hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hasan Can Kaya yarın evleniyor! Nikah detayları belli oldu

Ünlü komedyen yarın evleniyor! Nikah detayları belli oldu
Messi'nin kalacağı odayı görenler aynı yorumu yapıyor

Bu odanın kime ait olduğunu görenler aynı yorumu yapıyor
Anlaşma tamam! İşte Sergen Yalçın'ın yerine gelecek isim

Anlaşma tamam! İşte Sergen Yalçın'ın yerine gelecek isim

Çobanın hayatını kaybettiği kazada sürücünün kimliği şaşırttı

Çobanın hayatını kaybettiği kazada sürücünün kimliği şaşırttı
Merve Nur'un ailesinden şoke eden karar: Kızlarının katilinden şikayetçi olmadılar

Merve'nin ailesinden şoke eden karar: Katilden şikayetçi olmadılar
Havalimanında bir dilim baklavanın fiyatını görünce şaşkına döndü

Havalimanında bir dilim baklava için istenen rakam isyan ettirdi
Genç kadın, 4. kattan atladı

Genç kadının metrelerce yükseklikten atladığı anlar kamerada