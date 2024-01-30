Tavşanlı'da Kömür Ocağında Göçük: 1 İşçi Toprak Altında
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde bulunan kömür ocağında meydana gelen göçük sonucunda ilk belirlemelere göre 1 işçi toprak altında kaldı. Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesindeki kömür ocağında göçük meydana geldi. İlk belirmelere göre 1 işçinin toprak altında kaldığı öğrenildi. Bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. - KÜTAHYA