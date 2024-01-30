Üye Girişi
Haberler

Tavşanlı'da Kömür Ocağında Göçük: 1 İşçi Toprak Altında

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde bulunan kömür ocağında meydana gelen göçük sonucunda ilk belirlemelere göre 1 işçi toprak altında kaldı. Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesindeki kömür ocağında göçük meydana geldi. İlk belirmelere göre 1 işçinin toprak altında kaldığı öğrenildi. Bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tunçbilek Tavşanlı Kütahya İş Kazası Güvenlik Acil Durum Kaza 3.Sayfa Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title