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Kütahya Tavşanlı'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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Kütahya Tavşanlı'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Haşim Benli Bulvarı'nda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü, ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçe merkezi Haşim Benli Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaymakamlık istikametinden gelerek sola dönüş yapmak isteyen O.B. idaresindeki 03 ACK 258 plakalı otomobil ile E.G. yönetimindeki 43 AFF 872 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü E.G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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