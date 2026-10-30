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Kütahya Tavşanlı'da operasyonda 28 obje, 4 sikke ve 12 kazı malzemesi ele geçirildi

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Kütahya Tavşanlı'da operasyonda 28 obje, 4 sikke ve 12 kazı malzemesi ele geçirildi
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tavşanlı'nın Kuruçay beldesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 28 obje, 4 sikke ve 12 kazı malzemesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde Anadolu Mirası operasyonları kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Tavşanlı İlçesi Kuruçay Beldesinde icra edilen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 28 obje, 4 sikke ve 12 kazı malzemesi ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde Anadolu Mirası operasyonları kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Tavşanlı ilçesine bağlı Kuruçay beldesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 adet sikke, tarihi eser olduğu değerlendirilen 28 obje ve 12 adet kazı malzemesi ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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