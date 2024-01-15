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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ev yangını

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Dümrek Ulu köyündeki yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken altı dam olan tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Dümrek Ulu köyündeki yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Ramazan Başıkara'ya ait evde yangına, Tavşanlı, Harmancık, Balıköy Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Çıkan yangında can kaybı ve yaralanma olmazken altı dam olan tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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