Kütahya'nın tarihi Ilıca Aslanlı Hamamı'nda yangın

Kütahya'nın Ilıca bölgesinde bulunan tarihi Aslanlı Hamamı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ilıca bölgesinde bulunan ve tarihi Aslanlı Hamamı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken, ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangında hamamın bazı bölümlerinde maddi hasar meydana geldi.

Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Yangının çevredeki diğer yapılara sıçramadan söndürülmesi olası bir facianın önüne geçti. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı