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Simav gece uyumadı! Tam 65 deprem meydana geldi

Simav gece uyumadı! Tam 65 deprem meydana geldi
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Kütahya Simav'da 25 Nisan'da meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından, sabaha karşı 3.4, 3.9 ve 4.1 büyüklüğünde yeni depremler meydana geldi. Bu depremlerle birlikte gece boyunca toplam 65 artçı sarsıntı kaydedildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde 25 Nisan günü meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede bu gece 3.4, 3.9 ve 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabaha kadar 7 saatte büyüklü küçüklü toplam 65 artçı sarsıntı kaydedildi.

GECE TAM 65 SARSINTI OLDU

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, Simav ilçesinde gece saat 00.01 ile 07.37 saatleri arasında 0,9 ila 4,1 büyüklüğünde 65 artçı sarsıntı yaşandı. Sarsıntılar çevre ilçelerde de hissedilirken, halk geceyi korku içinde geçirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıalbatros :

iyi iyi güzel. yeter ki böyle küçük küçük olsun. enerji boşalsın. tek parça kırılmasın da...

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Artçı sarsıntılar her zaman büyük depremi önler. Enerji dolu fay hattının yavaş yavaş kırılmasına sebep olur. Allah, Ülkemizi büyük depremlerden korusun.

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