Haberler

Kütahya'nın Domaniç İlçesinde Yangın: Ev Hasar Gördü

Kütahya'nın Domaniç İlçesinde Yangın: Ev Hasar Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki bir köyde çıkan yangında bir evin odunluğu, traktör ve motosiklet tamamen yandı. Evin bir kısmı da hasar gördü. Yangının çıkış nedeni için soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Muhacırlar köyündeki yangında bir evin odunluğu, traktör ve motosiklet tamamen yanarken, evin bir kısmı da hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Reşit Özdemir'e ait evin odunluğunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin bir bölümüne, bahçedeki traktör ve motosiklete sıçradı. Köylüler, köye ait su tankeriyle ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine olay yerine Domaniç, Tavşanlı ve Tunçbilek'ten çok sayıda itfaiye ve arazöz ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının uzun süre devam ettiği olayda, can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
Schumacher'in malikanesinde tecavüz! Avustralyalı yarışçı dostu...

Schumacher'in evinde tecavüz!
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Alman devinden Fenerbahçe'yi yıkan haber

Alman devinden Fenerbahçe'yi yıkan haber
Dünya Osimhen'i konuşuyor

Dünya Osimhen'i konuşuyor
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Sadettin Saran Dünyaca ünlü isme 'Güle güle' dedi

Dünyaca ünlü isme "Güle güle" dedi
Hadise Samsun konserinde enerjisiyle göz doldurdu

Hadise bir şeyler deniyor!
'Öcalan'a umut hakkı' polemiği! Özlem Zengin 'Talep olmadı' dedi, DEM'den anında yanıt geldi

"Öcalan" polemiği: Biri "Ben duymadım" dedi, diğeri yalanladı
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.