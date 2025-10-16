Kütahya'nın Domaniç İlçesinde Yangın: Ev Hasar Gördü

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Muhacırlar köyündeki yangında bir evin odunluğu, traktör ve motosiklet tamamen yanarken, evin bir kısmı da hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Reşit Özdemir'e ait evin odunluğunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin bir bölümüne, bahçedeki traktör ve motosiklete sıçradı. Köylüler, köye ait su tankeriyle ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine olay yerine Domaniç, Tavşanlı ve Tunçbilek'ten çok sayıda itfaiye ve arazöz ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının uzun süre devam ettiği olayda, can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA