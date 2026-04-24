Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nden motosiklet sürücülerine yaya üst geçidi uyarısı
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, yaya üst geçitlerinin yalnızca yayaların güvenli geçişi için yapıldığını hatırlatarak motosiklet sürücülerine önemli bir uyarıda bulundu.
Yapılan açıklamada, yaya üst geçitlerinin vatandaşların karşıdan karşıya güvenli şekilde geçebilmesi amacıyla inşa edildiği belirtilerek, motosikletlerin bu alanları kullanmasının yasak olduğu vurgulandı.
Açıklamada ayrıca, motosiklet sürücülerinin yaya üst geçitleri yerine karayolunu kullanmaları gerektiği ifade edildi.
Emniyet yetkilileri, trafik kurallarına uyulmasının hem sürücülerin hem de yayaların can güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Kurallara uyalım, hayatı koruyalım" mesajını paylaştı. - KÜTAHYA