Kütahya Hava Er Eğitim Tugayında Yangın Çıktı
Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı yemekhanesinde çıkan yangın için itfaiye ekipleri seferber oldu. Yangının sebebi henüz belirlenemedi ve çalışmalar devam ediyor.
Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı yemekhanesinde çıkan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı yemekhanesinde 2 ayrı blokta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Yangından dolayı şehrin üstünü yoğun duman kapladı. İtfaiye ekiplerinin yemekhanede çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa