Kütahya Hava Er Eğitim Tugayında Yangın Çıktı

Kütahya Hava Er Eğitim Tugayında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı yemekhanesinde çıkan yangın için itfaiye ekipleri seferber oldu. Yangının sebebi henüz belirlenemedi ve çalışmalar devam ediyor.

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı yemekhanesinde çıkan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı yemekhanesinde 2 ayrı blokta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Yangından dolayı şehrin üstünü yoğun duman kapladı. İtfaiye ekiplerinin yemekhanede çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kerem Aktürkoğlu'na Fenerbahçe'ye transferi soruldu: Tek cümle edip otobüse bindi

Kerem'e Fenerbahçe'ye transferi soruldu: Tek cümle edip otobüse bindi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 saat sonra gelen mucize! Tırmandıkları kayalıklarda bulundular

12 saat sonra gelen mucize! 2 çocuk canlarını böyle kurtarmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.