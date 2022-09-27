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Kütahya haber | Kütahya'daki bir araçta silah ve uyuşturucu ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Kütahya haber | Kütahya'daki bir araçta silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya yerel 3. sayfa haberine göre Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince içerisinde biri yoklama kaçağı 3 kişinin bulunduğu araçta ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince içerisinde biri yoklama kaçağı 3 kişinin bulunduğu araçta ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince, Alipaşa Mahallesi Asım Gündüz Caddesi üzerinde yapılan çalışmalarda, F.U. (26) isimli şahsın sevk idaresindeki Ö.O. (28) ve Ö.A. (26) isimli şahısların yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların üst aramalarında,1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet fişek, 4,88 gram esrar ve 1,03 gram metamfetamin ele geçirildi. Yapılan inceleme sonucu Ö.A. isimli şahsın yoklama kaçağı olarak arandığı belirlendi ve gerekli tutanak tanzim edildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kütahya 3. Sayfa Haberler

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