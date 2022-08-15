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Kütahya haberi: Kütahya'da 15 yaşındaki çocuk çaldığı malzemeleri satarken suçüstü yakalandı

Kütahya haberi: Kütahya'da 15 yaşındaki çocuk çaldığı malzemeleri satarken suçüstü yakalandı

Kütahya gelişmesine göre Kütahya'da tarım aletleri satan bir işyerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 15 yaşındaki çocuk, çaldığı malzemeleri hurdacıya satarken suçüstü yakalandı.

Kütahya'da tarım aletleri satan bir işyerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 15 yaşındaki çocuk, çaldığı malzemeleri hurdacıya satarken suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fuatpaşa Mahallesindeki tarım aletleri satışı yapan bir iş yerinden hırsızlık olduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekiplerince çalınan malzemelerin SSÇ E.K. (15) tarafından hurdacılık yapan iş yeri sahibi İ.A. (49) isimli şahsa sattığı esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen yaklaşık 7 bin TL değerindeki hırsızlık malı müştekiye iade edilirken, şüpheli İ.A. Polis Merkezi Amirliğine, SSÇ E.K. ise Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kütahya Çocuk 3. Sayfa Haberler

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