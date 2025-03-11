Kütahya Emniyeti'nden Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Dünya Kadınlar Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi.

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele ekipleri tarafından alış veriş merkezinde bir tanıtım standı kurularak vatandaşlara KADES uygulaması tanıtıldı ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

Toplum Destekli Polislik ekipleri, Kütahya Huzurevi'ni ziyaret ederek burada yaşayan büyüklerimize moral verdi ve Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü, etkinliklerle kadının toplumdaki önemine vurgu yaparak, "Toplumun temeli aile, ailenin temeli kadındır" mesajını paylaştı. - KÜTAHYA