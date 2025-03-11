Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu

Bu insanlar ne yapıyor? Ece'nin kaybolduğu ormandan garip görüntüler
Trump ile Zelenskiy kavga etmişti! Değerli mineral anlaşması imzalanıyor

Görüşmeler başladı! Trump istediğini alıyor
Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı

İki CHP'li belediyeye terör soruşturması! Onlarca gözaltı var
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak

8 maddelik anlaşmada çarpıcı detay! Tarihi adım bugün atılıyor

Kütahya Emniyeti'nden Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri

Kütahya Emniyeti'nden Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği etkinliklerle kadına karşı şiddetle mücadeleye dikkat çekti. Alışveriş merkezinde KADES uygulaması tanıtıldı ve Huzurevi ziyaret edilerek büyüklerimize moral verildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Dünya Kadınlar Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi.

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele ekipleri tarafından alış veriş merkezinde bir tanıtım standı kurularak vatandaşlara KADES uygulaması tanıtıldı ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

Toplum Destekli Polislik ekipleri, Kütahya Huzurevi'ni ziyaret ederek burada yaşayan büyüklerimize moral verdi ve Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü, etkinliklerle kadının toplumdaki önemine vurgu yaparak, "Toplumun temeli aile, ailenin temeli kadındır" mesajını paylaştı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ünlü otel her an yıkılabilir
img

Geri sayım başladı! İddialı diziden hayranlarını yıkan haber
img

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti! Başını defalarca yere vurdu

Resmen vahşet! Eski sevgilisinin başını defalarca yere vurdu
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı

Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı
21 şubesine astığı pankartla tartışmalara noktayı koydu

21 şubesine astığı pankartla tartışmalara noktayı koydu
Altın için çöküş senaryosu konuşulmaya başlandı

Altın için çöküş senaryosu konuşulmaya başlandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.