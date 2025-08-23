Kütahya Emniyeti'nden Bilinçlendirme Seminerleri

Güncelleme:
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, siber güvenlik ve internet kullanımı konularında vatandaşları bilgilendirmek için seminerler düzenliyor. Sosyal medya, yasadışı bahis ve teknoloji bağımlılığı gibi konular ele alındı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Siberay ekipleri tarafından düzenlenen seminerlerde, toplumun farklı kesimlerine önemli konularda bilgilendirmeler yapıldı.

Seminerlerde; sosyal medyanın hayatımıza etkisi, siber güvenlik, yasadışı bahis, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet kullanımı başlıklarında sunumlar gerçekleştirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Toplumu oluşturan insandır; Kütahya Emniyeti olarak her vatandaşımıza ulaşıyoruz" denildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
