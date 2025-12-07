Haberler

Kütahya'daki yangında ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

Kütahya'daki yangında ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti
Güncelleme:
Kütahya'da meydana gelen yangında eşi yaşamını yitiren ve ağır yaralanan 65 yaşındaki Şükran Çabuk, hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti. Yangında ölenlerin sayısı ikiye yükseldi.

Kütahya'da 27 Kasım'da bir apartman dairesinde çıkan yangında eşi yaşamını yitiren ve kendisi de ağır yaralanan 65 yaşındaki Şükran Çabuk, tedavi gördüğü Kütahya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Böylece yangında ölenlerin sayısı ikiye yükseldi.

Atakent 75. Yıl Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, felçli olduğu öğrenilen İsmet Çabuk (68) olay yerinde hayatını kaybetmişti. İtfaiye ekiplerince evden çıkarılan Şükran Çabuk ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Yaklaşık 10 gündür yaşam mücadelesi veren Şükran Çabuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Şükran Çabuk'un cenazesi, 75. Yıl Mahallesi'ndeki Aksa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Evliya Çelebi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
