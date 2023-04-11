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Kütahya'daki yangında bir kişi dumandan etkilendi

Kütahya'daki yangında bir kişi dumandan etkilendi

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'da iş yerinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Kütahya'da iş yerinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Mecidiye Mahallesi Asım Gündüz Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay mahalline itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, dumandan etkilenen bir kişi ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yangın büyümeden söndürüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kütahya 3. Sayfa Haberler

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