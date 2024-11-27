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Kütahya'da Yola Fırlayan Domuz Trafik Kazasına Yol Açtı

Kütahya'da Yola Fırlayan Domuz Trafik Kazasına Yol Açtı
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Domaniç ilçesinde yola aniden fırlayan bir domuz, otomobilin çarpması sonucu kazaya neden oldu. Domuz telef olurken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Olayda bölgedeki vahşi hayvanların tehlike oluşturduğu bir kez daha vurgulandı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde aniden yola fırlayan domuz, trafik kazasına yol açtı. Otomobilin çarptığı domuz telef olurken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Olay, Domaniç-Tavşanlı yolu üzerindeki Karaköy altı Savcı Bey Türbesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.B. yönetimindeki otomobil, Tavşanlı istikametine seyir halindeyken önüne çıkan domuza çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar oluşurken, domuz telef oldu. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü İ.B.'nin ihbarı üzerine jandarma ekipleri olay yerine geldi. Jandarma trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, bölgede vahşi hayvanların yola çıkmasının tehlike oluşturduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, sürücüleri bu tür durumlara karşı daha dikkatli olmaya çağırdı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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