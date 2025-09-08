Haberler

Kütahya'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen yangın, havadan müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ayvalı köyü göletinin üst kısımlarındaki bölgede etkili olan sağanak yağış sırasında ormanlık alana yıldırımın düşmesinin ardından kuru otların ve ağaçların tutuşması sonucu bölgeden alevler yükseldi. Yangın çıkan bölgenin sarp ve kayalık olmasının, karadan müdahaleyi güçleştirmesi üzerine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü'nde konuşlu bulunan yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edildi. Helikopterin, havadan etkin müdahalesi sonucu yangın, büyümeden ve geniş bir alana yayılmadan kısa sürede söndürüldü.

Yetkililer, arazinin sarp yapısı nedeniyle helikopterli müdahalenin yangının söndürülmesinde kritik rol oynadığını belirtti. Soğutma çalışmalarının da tamamlanmasının ardından bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandığı öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
