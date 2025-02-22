Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında durdurulan araçta yüklü miktarda uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan takipli çalışma sonucu uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şahısların kullandığı araç uygulama noktasında durduruldu. Yapılan aramalarda, bin 506 gram taş kokain ve 20 bin adet ecstasy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.Y ile İ.A isimli 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA