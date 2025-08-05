Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı
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Kütahya'da narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı. Aramalarda 28,73 gram kokain ve 2 bin 257 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı., narkotik maddeler

Edinilen bilgilere göre; Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotim ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını ve dolaşımını önlemeye yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede, uyuşturucu ticareti yapan kişiler polis ekiplerince tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 28,73 gram kokain ve 41 kutu halinde toplam 2 bin 257 adet sentetik ecza ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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