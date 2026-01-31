Haberler

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu, 4 şüpheli tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu, 4 şüpheli tutuklandı
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda 10 kilo 437 gram esrar ve 9 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 10 kilo 437 gram esrar ile 9 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
