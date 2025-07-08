Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1947 Adet Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1947 Adet Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenledikleri operasyon sonucunda toplam 1947 adet sentetik ecza hap ele geçirdi. Dört şüpheli tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, il genelinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği tespit edilen iki araç takibe alındı. Narkotim ekiplerinin koordineli çalışmasıyla söz konusu araçlar durdurularak arama yapıldı.

Birinci olayda, durdurulan araçta bulunan 1 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 551 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

İkinci olayda ise, 3 şüphelinin bulunduğu başka bir araçta yapılan kontrollerde 25 kutu içerisinde toplam 1396 adet sentetik ecza hap bulundu.

Gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 1947 adet sentetik ecza hap ele geçirilmiş oldu.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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