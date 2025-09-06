Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1,410 Hap Ele Geçirildi
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Aslanapa'da operasyon düzenledi. Operasyonda, bin 410 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kütahya T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa