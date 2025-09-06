Haberler

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1,410 Hap Ele Geçirildi

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1,410 Hap Ele Geçirildi
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, Aslanapa'da düzenlediği operasyonda bin 410 adet uyuşturucu hap ele geçirirken, iki şüpheli tutuklandı.

Yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kütahya T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KÜTAHYA

