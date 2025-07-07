Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonları: İki Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonları: İki Şüpheli Tutuklandı
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 şahıs tutuklandı. İlk operasyonda 1130 gram esrar, ikinci operasyonda ise bonzai hammaddesi ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyonların ilkinde, uygulama noktasında durdurulan M.G. (23) isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1130 gram esrar maddesi ele geçirildi. M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

İkinci olayda ise A.G. isimli şahsın yapılan kontrollerinde, yaklaşık 700 gram bonzai üretilebilecek 7,08 gram bonzai hammaddesi (A-M) bulundu. A.G. de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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