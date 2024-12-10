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Kütahya'da Traktör-Kamyonet Çarpışması: 1 Yaralı

Kütahya'da Traktör-Kamyonet Çarpışması: 1 Yaralı
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Kütahya'nın Emet ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, 79 yaşındaki traktör sürücüsü Halil İbrahim D. yaralandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde traktörün kamyonete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Halil İbrahim D. (79) yönetimindeki 43 ED 173 plakalı traktör,Y Çavdarhisar yol ayrımından ana yola çıkışta karşı yönden gelen kamyonete çarptı. Traktör çarpmanın etkisiyle ters dönerken, kazada yaralanan traktör sürücüsü Halil İbrahim D. ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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