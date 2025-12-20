Haberler

Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Güncelleme:
Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda meydana gelen kazada işçi servisi, yolcu otobüsü ve tır çarpıştı. 3 işçi yaralanırken, hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi.

Kütahya'da işçi servisi, tır ve yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 3 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolundaki Sporkent Akşemsettin Kavşağı'ndaki üst geçitte işçi servisi, yolcu otobüsü ve tır çarpıştı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada isimleri belirtilmeyen 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. - KÜTAHYA

Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Sadettin Saran'dan olay yaratacak ilk sözler: Başkaları gibi kaçmayız

