Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda meydana gelen kazada işçi servisi, yolcu otobüsü ve tır çarpıştı. 3 işçi yaralanırken, hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolundaki Sporkent Akşemsettin Kavşağı'ndaki üst geçitte işçi servisi, yolcu otobüsü ve tır çarpıştı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada isimleri belirtilmeyen 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. - KÜTAHYA