Kütahya'da Trafik Kazası: Sosyal Güvenlik Müdürü Celalettin Ateş Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Gediz ilçesinde geçtiğimiz yaz döneminde Sosyal Güvenlik Merkezine Müdür olarak atanan Celalettin Ateş trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Kaza bugün sabah saatlerinde Kütahya-Çavdarhisar karayolu Aslanapa yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafta sonlarına Bozüyük ilçesinde ailesi ile birlikte geçiren Ateş, bu sabah Gediz'deki görev yerine gitmek üzere aracıyla Bozüyük'ten yola çıktı. Belirtilen kilometreye geldiğinde havanın sisli olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Ateş'in kullandığı araç şarampole yuvarlandı. Sabah saatleri nedeniyle uzun süre kaza fark edilmezken yoldan geçen bir tır şoförü kaza yapan aracı fark ederek durumu güvenlik ekiplerine bildirdi. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri Müdür Ateş'in kaza anında hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından araçtan çıkarılan Ateş'in cansız bedeni Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası Gediz Sosyal Güvenlik Merkezindeki mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA