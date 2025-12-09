Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hafif ticari aracın üç tekerlekli elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza, Tepecik Tavşanlı karayolu Ada Stadı önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tepecik istikametinden Tavşanlı istikametine seyir halinde olan A.Ö. idaresindeki 43 HH 954 plakalı hafif ticari araç, önünde aynı istikamete seyir halinde olan R.Ş. idaresindeki üç tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı. Kaza ihbarı üzerine belirtilen yere sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada elektrikli bisiklet sürücüsü R.Ş. yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KÜTAHYA