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Kütahya'da Trafik Kazası: Bir Yaralı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Tavşanlı İlçe Merkezi çevreyolu Karaca ışıklı kavşağına yakın bir noktada şehir merkezi istikametine seyir halinde olan H.K. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan S.T.'ye çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine belirtilen yere polis ve acil servisleri sevk edildi. Polis ekipleri başka bir kazaya sebebiyet vermemek için güvenlik önlemi aldı.

Meydana gelen trafik kazasında çarpmanın etkisi ile elindeki pazar eşyaları ile birlikte yola savrulan S.T., 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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