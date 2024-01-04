Kütahya'da trafik kazası: 7 kişi yaralandı
Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kütahya'da iki otomobilip çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza, Kütahya- Tavşanlı karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi.
Alanan bilgiye göre, M.S. idaresindeki 43 FF 975 plakalı otomobil ile İ.K. yönetimindeki 43 UL 444 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler araçlarda yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA