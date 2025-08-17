Kütahya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kütahya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı-Domaniç karayolunda meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile üç yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı- Domaniç karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza, Tavşanlı Domaniç karayolu Kayaarası Köyü girişinde meydana geldi. T.A. idaresindeki 43 HY 716 plakalı otomobil ile Tavşanlı'dan Domaniç istikametine seyir halinde olan M.C. idaresindeki plakası alınamayan otomobil ile çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine belirtilen yere 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kazada her iki otomobilin sürücüsü ile otomobillerde yolcu konumunda bulunan G.K., B.K. ve B.C. yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mourinho'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak açıklama

Maç sonundaki o sözleri Fenerbahçeli taraftarı çıldırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti

Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.