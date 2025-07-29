Kütahya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kütahya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolu üzerindeki Çukurköy Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı'dan Kütahya yönüne seyir halinde olan A.E. idaresindeki 43 AEC 784 plakalı otomobil, aynı istikamette kırmızı ışıkta beklediği öğrenilen M.K. yönetimindeki 43 AFZ 240 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışma sonucu sürücüler A.E. ve M.K. ile araçlardan birinde yolcu olarak bulunan Y.K.Ş. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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