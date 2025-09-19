Haberler

Kütahya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kütahya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 78 yaşındaki traktör sürücüsü ile otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine ambulans sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tavşanlı-Domaniç karayolu Çokköy kavşağında, Bayram S. (78) idaresindeki 43 YC 268 plakalı traktör ile Gazi A. yönetimindeki 43 EB 509 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

