Kütahya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kütahya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralılara müdahale etti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı Ulucami Mahallesi'nde, İsmail D. yönetimindeki 43 RD 959 plakalı otomobil, Yukarı Çimen Caddesi üzerinden trafik işaretleriyle kontrollü Cumhuriyet Caddesi kavşağına geldiğinde, Kavaklı Cami istikametine seyreden Yılmaz K. yönetimindeki 43 AFR 822 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Yılmaz K. ve araçta bulunan Muhammed E. yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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