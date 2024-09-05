Kütahya'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Durak Mahallesi Emirler Caddesi üzerinde M.Y. idaresindeki 43 AAL 031 plakalı otomobil, kaldırımdan inen D.Ç. ve S.Ç. adlı yayalara çarptı. Kazada yaralanan D.Ç. ve S.Ç. olay yerine gelen ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA