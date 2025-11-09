Haberler

Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Güncelleme:
Kütahya'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay, Beyza Sokak üzerinde gerçekleşti ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Beyza Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İhsan E. idaresindeki 43 AFG 244 plakalı hafif ticari araç ile Ali C. yönetimindeki 43 AFB 566 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ali C. yaralandı.

Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
