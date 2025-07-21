Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza bölgesine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, N.S. idaresindeki 43 AGZ 532 plakalı motosiklet ile Adnan Menderes Bulvarı Hanımçeşme Mahallesi istikametine seyir halinde iken bulvara çıkmakta olan A.D., idaresindeki 43 AHN 480 plakalı otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine belirtilen yere 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü N.S., yaralandı.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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