Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Haşim Benli Bulvarı saat kulesi yakınlarında meydana geldi. Yıldırım Beyazıt Mahallesi istikametine seyreden İ.K. idaresindeki 43 AHJ 421 plakalı motosiklet ile A.F. idaresindeki 16 JL 607 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü İ.K.'ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA