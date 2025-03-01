Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı - Tepecik karayolu 2'inci kilometresinde Mehmet K., (70) idaresindeki 43 HU 745 plakalı araç Tepecik Beldesi istikametine gittiği sırada arkadan gelen Halil İbrahim B., (51) idaresindeki 43 AD 296 plakalı aracın çarpması sonucu 43 AD 296 plakalı araçta yolcu olarak bulunan T. B.(49) yaralandı. Kazada yaralanan T.B., olay yerine gelen 112 Acil servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. - KÜTAHYA