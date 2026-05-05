Kütahya'da Trafik Haftası etkinlikleri

Kütahya'da Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler, vatandaşların trafik bilincini artırmayı hedefledi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından gerçekleştirilen etkinlik bir AVM'de yoğun katılımla yapıldı. Etkinlik boyunca trafik jandarmasının görev ve faaliyetleri tanıtılırken; güvenli sürüş, yaya önceliği, emniyet kemeri kullanımı ve hız kurallarının önemi gibi konularda vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Amaç, toplum genelinde trafik kurallarına uyma konusunda farkındalık oluşturmak oldu.

Özellikle çocuklara yönelik çalışmalar da dikkat çekti. Küçük yaşta trafik bilinci kazandırmak amacıyla çocuklara bayrak, balon, trafik dedektifi kartı ve boyama kitapları dağıtılarak eğitici ve eğlenceli bir ortam oluşturuldu.

Bu tür etkinliklerin, trafik kazalarının azaltılması ve daha güvenli bir trafik ortamı oluşturulması açısından önemli bir rol oynadığı vurgulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı