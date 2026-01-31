Haberler

Kütahya'da trafik denetimi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, şehirdeki kilit noktalarda ehliyet ve ruhsat kontrollerine devam ediyor. Özellikle ticari araçların evrakları detaylı bir şekilde inceleniyor.

Kütahya'da trafik düzenini sağlamak ve kazaları minimuma indirmek amacıyla gerçekleştirilen denetimler, sabah saatlerinden itibaren Bölücek yol ayrımı mevkiinde yoğunlaştı.

Ekipler, durdurulan araçlarda sürücülerin belgelerini incelerken, ticari araçlara yönelik teknik şartlara uygunluk denetimi de gerçekleştirdi. - KÜTAHYA

