Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Kütahya'da düzenlenen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığına yönelik 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda tarihi eser ve kaçak ekipman ele geçirildi.

Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi obje ile çeşitli ekipmanlar ele geçirilirken, 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçu çerçevesinde operasyon düzenlendi.

Şüphelilere ait 9 ikamet, 1 iş yeri ve 4 araçta yapılan aramalarda; 76 adet tarihi eser niteliğinde obje, 4 adet dedektör, 1 adet alan tarama cihazı, 10 adet sikke koruma ve tasnif kartonu, 5 adet tarihi eser temizleme aparatı, 2 adet büyüteç ile 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Hiçbir liman güvende olmaz

Ablukaya saatler kala tarihi rest

