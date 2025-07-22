Kütahya'da Tabiat Parklarında Ateşli Piknik Yasağı

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Kütahya Valiliği, 22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında il genelindeki tabiat parklarında ateşli piknik yapmayı yasakladı. Ziyaretçilerin yalnızca ateşsiz piknik yapmalarına izin verileceği belirtildi.

Kütahya Valiliği, il genelinde bulunan tabiat parklarında ateşli piknik yapılmasını geçici süreyle yasakladı. 22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yasak kapsamında; Çamlıca Tabiat Parkı, Enne Barajı Tabiat Parkı, Topuk Yaylası Tabiat Parkı ve Çavdarhisar Barajı Tabiat Parkı'nda ateş yakılması kesin olarak yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların yalnızca ateşsiz piknik yapmalarına izin verileceği belirtilerek, tüm ziyaretçilerin yangın riskine karşı duyarlı olmaları ve kurallara uymaları istendi.

Yetkililer, alınan bu kararın hem doğayı hem de vatandaşların can güvenliğini korumaya yönelik olduğunu vurgularken, yasaklara uymayanlar hakkında yasal işlem uygulanacağı uyarısında bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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