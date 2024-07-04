Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Sürücü Adaylarına Eğitimler Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü öncülüğünde sürücü kursu işbirliği ile sürücü adaylarına yönelik eğitimlerin devam ettiği bildirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü öncülüğünde sürücü kursu işbirliği ile sürücü adaylarına yönelik eğitimlerin devam ettiği bildirildi.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü öncülüğünde sürücü kursu işbirliği ile sürücü adaylarına yönelik eğitimler devam ediyor. Ülkemizde sürücü hatalarından kaynaklanan ölümlü, yaralanmalı veya maddi hasarlı trafik kazalarının önlenmesi için Trafik Eğitim Görevlileri tarafından video ve görsel materyaller ile sürücü adaylarına eğitim verilmeye devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kütahya trafik Güvenlik Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu

Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu

 Sinan Ateş davasında tetikçinin avukatından bomba iddia: Ateş'i arkadaşı vurdu

Sinan Ateş davasında tetikçinin avukatından bomba iddia: Ateş'i arkadaşı vurdu

 3,6 milyon emekliye kötü haber! Enflasyondan daha düşük zam alacaklar

3,6 milyon emekliye kötü haber! Enflasyondan daha düşük zam alacaklar

 Gol sevinci sonrası UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral'dan yeni paylaşım: Yüksel Türk!

Gol sevinci sonrası UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral'dan yeni paylaşım: Yüksel Türk!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title