Kütahya'da Sürücü Adaylarına Eğitimler Devam Ediyor

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü öncülüğünde sürücü kursu işbirliği ile sürücü adaylarına yönelik eğitimlerin devam ettiği bildirildi.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü öncülüğünde sürücü kursu işbirliği ile sürücü adaylarına yönelik eğitimler devam ediyor. Ülkemizde sürücü hatalarından kaynaklanan ölümlü, yaralanmalı veya maddi hasarlı trafik kazalarının önlenmesi için Trafik Eğitim Görevlileri tarafından video ve görsel materyaller ile sürücü adaylarına eğitim verilmeye devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA