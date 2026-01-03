Haberler

Kütahya'da seyir halindeki tır alevlere teslim oldu

Kütahya-Eskişehir karayolunda seyir halindeki bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, tırda maddi hasar oluştu.

Kütahya- Eskişehir karayolunun 27. kilometresinde seyir halindeki bir tırda yangın çıktı. Cam kumu yüklü araçtan yükselen dumanları fark eden sürücü, tırı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tırda maddi hasar meydana geldi.

Yangın nedeniyle karayolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
