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Kütahya'daki fabrikada gelen iş kazası: 1 ölü

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Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir seramik fabrikasında bakım çalışması sırasında değirmenin içinde kalan 56 yaşındaki işçi Mehmet Ünal hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'da bir fabrikada meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Olay, 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir seramik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, taşeron firmada makine bakım işçisi olarak çalışan Mehmet Ünal (56), ham madde karıştırma değirmeninde bakım çalışması gerçekleştirdi. İşlem sonrası unuttuğu malzemeyi almak için yeniden değirmenin içine giren Ünal, geri dönmeyince arkadaşları kontrol amacıyla değirmenin bulunduğu bölüme gitti. İş arkadaşları, Ünal'ı makine içerisinde hareketsiz halde bulunca durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde Mehmet Ünal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk değerlendirmelere göre Ünal'ın, henüz belirlenemeyen bir nedenle çalışmaya başlayan ham madde karıştırma değirmeninin içerisinde kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ünal'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Fabrikada çalışanları ve yakınlarını yasa boğan olayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılırken, değirmenin hangi nedenle çalıştığı araştırılıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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