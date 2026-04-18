Kütahya'da feci kaza: Sürücü hayatını kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil beton direğe çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, bir yolcu yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Tepecik yolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Barış Doğanay yönetimindeki 43 AC 378 plakalı otomobil, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki beton direğe çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu çıkarıldı. Sürücü Barış Doğanay ile yolcu F.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan sürücü Barış Doğanay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan F.A.'nın ise tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi

Tunceli'de kıyamet koptu! Polis, kalabalığı kontrol etmekte zorlandı
Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ'da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum'a getirilecek

Gözaltına alınan eski Vali, Tunceli'ye değil o ile götürülecek
Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak

Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak...

ABD’de beyzbol topu büyüklüğünde yağan dolu araçları mahvetti

Beyzbol topu büyüklüğünde yağdı, sağlam araba bırakmadı!
Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım! Dünyanın en pahalısını getirdi

Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım! Dünyanın en pahalısını getirdi
Samsun'da tartışma kanlı bitti, mesai arkadaşının katili oldu

Tam 9 yerinden bıçakladı: Mesai arkadaşını hayattan kopardı!
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı

Gülistan'ın kaybolmadan önce gittiği hastanenin başhekimi için karar
ABD’de beyzbol topu büyüklüğünde yağan dolu araçları mahvetti

Beyzbol topu büyüklüğünde yağdı, sağlam araba bırakmadı!
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli

Yine aynı il yine okulda olay! Zanlı bu kez veli
Coventry City 25 yıl aradan sonra Premier Lig'de

25 yıl aradan sonra Premier Lig'deler!