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Kütahya'da kaçak silah ve uyuşturucu operasyonu, 5 şüpheli yakalandı

Kütahya'da kaçak silah ve uyuşturucu operasyonu, 5 şüpheli yakalandı
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Kütahya il merkezi ve ilçelerde yapılan polis denetimlerinde iki araçta çok sayıda silah, mühimmat, silah parçası ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

Kütahya il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen polis denetimlerinde, durdurulan iki araçta çok sayıda silah, mühimmat, silah parçası ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Kütahya il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen denetimlerde iki araçta yapılan aramada, 31 tabanca, 49 adet tabanca fişeği, 2 adet otomatik tabanca şarjörü, 2 bin 288 adet çeşitli silah parçası, 1 adet uyuşturucu madde kullanımında kullanılan payp, gGöz damlası kutusu içerisinde yaklaşık 5 mililitre uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen sıvı, antifriz kutusu içerisinde bir miktar uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen sıvı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli yakalanırken, şahıslar hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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