Kütahya'da Otomobil Tarlaya Uçtu: 5 Yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu. Kazada 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesinden Hisarcık istikametine giden Lütfü E. yönetimindeki 14 BS 582 plakalı otomobil, Doğanlar köyü yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp taklalar atarak tarlaya uçtu. Kazada yaralanan sürücü Lütfü E. ve araçta bulunan 4 yolcu, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan yaralılardan Halime T.'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KÜTAHYA